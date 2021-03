Tenebre e Ossa è in assoluto una delle serie TV fantasy più attese dell’anno. Dopo un lungo periodo di rumors e leaks vari, finalmente la produzione originale Netflix, basata su Grisha e sulla successiva dilogia Six of Crows, si mostra in un primo trailer ufficiale in attesa del suo debutto sulla piattaforma Americana il prossimo 23 Aprile.

Tenebre e Ossa: ecco le ultime novità sulla trama ed il cast

Ideata dal genio Eric Heisserer, celebre anche per il lavoro svolto nel corso della realizzazione di Bird Box, Tenebre e Ossa racconta le avventure della giovane soldatessa Alina Starkov, interpretata da Jessie Mei Li, la quale si ritrova in un mondo diviso in due parti da un enorme barriera di oscurità, all’interno del quale creature poco naturali si nutrono di carne umana.

Quest’ultima, dopo aver scoperto un’enorme potere magico, si ritrova a lottare per poter liberare finalmente il suo paese ed unire il mondo ormai diviso in due ma, al contempo, delle forze pericolose avviano un complotto contro di lei. Per sopravvivere alla lunga battaglia, dunque, ci vorrà molto di più della semplice magia. Alina, di fatto, si ritroverà costretta ad abbandonare tutto ciò che ha imparato per unirsi ad un esercito d’élite noto come Grisha.

All’interno della serie potremmo quindi trovare i seguenti personaggi: