Il volantino dei primi giorni del mese di Marzo nasconde al proprio interno alcune occasioni da far letteralmente paura, gli utenti possono accedere ai prodotti di fascia alta, recandosi in un qualsiasi negozio MediaWorld, oppure affidandosi al sito ufficiale dell’azienda.

Indipendentemente dalla strada che deciderete di intraprendere, i prezzi saranno molto inferiori ai listini del periodo e vi garantiranno un ottimo risparmio generale. L’unica cosa da sapere riguarda difatti la necessità di pagare le spese di spedizione nel momento in cui vi avvicinerete al sito ufficiale; il Tasso Zero, infine, potrà essere richiesto solamente al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon e di tutti i nuovi codici sconto gratis, li trovate in esclusiva nelle pagine sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: quanti sconti per tutti gli utenti

Il prodotto che dovreste acquistare subito ad occhi chiusi, è sicuramente l’Apple iPhone 12, gli amanti del brand dell’azienda americana saranno davvero felici di avere l’occasione di poterlo scegliere, ad un prezzo di poco inferiore rispetto al listino originario. Al momento, infatti, sono necessari 899 euro per il suo acquisto definitivo in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

L’altra soluzione da non perdere assolutamente di vista, è rappresentata dal Samsung Galaxy S20 FE, il modello che tutti hanno desiderato e richiesto nel corso del 2020, oggi finalmente acquistabile ad una cifra non troppo elevata, pari a 599 euro.

Non mancano anche altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, se interessati potrete comunque aprire le pagine che trovate nell’articolo, e scoprirete tutti i prodotti in promozione da MediaWorld.