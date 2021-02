Unieuro è come al solito sorprendentemente in grado di lanciare ottime campagne promozionali, mirate su prodotti dalla qualità decisamente elevata, in vendita a prezzi sempre più bassi e convenienti per la maggior parte degli utenti in Italia.

Fino al 28 febbraio risulta essere disponibile un ottimo volantino, intitolato Lovely Days, con possibilità di acquisto sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che sceglieranno di acquistare senza spostarsi dal divano di casa, potranno approfittare di spedizioni gratuite presso il proprio domicilio, per ogni ordine del valore effettivo superiore ai 49 euro. Se interessati invece al Tasso Zero, segnaliamo la possibilità di richiederlo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Unieuro: il risparmio è per tutti

Il risparmio è alla portata di tutti direttamente da Unieuro, qui gli utenti possono pensare di acquistare praticamente ciò che più desiderano, senza limitazioni o distinzioni particolari, e nel frattempo ricevere anche buoni sconto da spendere in un secondo momento.

I coupon vengono consegnati direttamente in cassa, e come indicato non potranno essere applicati immediatamente, ma richiederanno un acquisto secondario nel mese di marzo, o comunque entro il 18 aprile 2021.

L’accesso alla promozione è cumulativo, e consisterà in 20 euro di buoni sconto ogni 100 euro di spesa effettuata, anche di più prodotti, conta solamente il valore finale dello scontrino. I dettagli della campagna promozionale sono disponibili direttamente qui sotto nelle pagine del volantino Unieuro.