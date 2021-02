Abbiamo la conferma ufficiale: Hyperloop sta per arrivare in Italia. Ma cos’è Hyperloop? È un treno supersonico in grado di ridurre di molto i tempi di percorrenza delle tratte ferroviarie. Di fatto, il progetto dell’imprenditore americano Elon Musk ha come obiettivo quello di viaggiare con i treni alla stessa velocità degli aerei.

Tutto ciò è fattibile con l’intenzione di usare la tecnologia vactrain (vacuum train), che è traducibile come “treno sotto vuoto“. Il vagone del treno, affinché funzioni, dovrà essere posizionato all’interno di un tubo, dove si andrà a creare un vuoto d’aria. Ci sarà dunque una differenza di pressione, la quale permetterà il movimento di tutto il treno. In questo modo, inoltre, la resistenza dell’aria sul treno si andrà a ridurre drasticamente.

Hyperloop: il treno del futuro è sbarcato in Italia

Come detto anche sopra, il treno a levitazione magnetica arriverà anche nel nostro Paese. La conferma è arrivata ufficialmente dalla società di Elon Musk e la Action Agency, le quali hanno stretto una partnership per l’occasione. Di fatto, la società italiana si è messa a completa disposizione per offrire il supporto necessario per la costruzione del treno.

“In Hyperloop Italia abbiamo scelto una comunicazione semplice e trasparente, che faccia conoscere al mondo le evoluzioni di un sistema rivoluzionario per la mobilità, rispettoso della natura e al passo con i tempi“, ha dichiarato Roberto Minerdo, Chief instituional affairs & external communications officier dell’azienda. Il tutto dovrebbe essere completato a breve, e dovrebbe collegare Milano a Roma, facendo sì che il tragitto venga percorso in circa 30 minuti.