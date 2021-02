In Danimarca, la variante britannica rappresenta il 27% dei campioni virali, in Francia oltre il 13%, mentre in Portogallo è il 45%, ha detto l’ECDC. In Italia, la variante rappresenta attualmente circa il 18% delle nuove infezioni, secondo un’indagine condotta dal National Health Institute, che stima che il ceppo britannico diventerà dominante entro pochi mesi. Le autorità olandesi hanno previsto che renderà conto di quasi tutti i nuovi casi entro la metà di marzo.

Tutti i dettagli sulle nuove varianti del Covid

Le varianti sudafricane e brasiliane rappresentavano tra il 4% e il 5% dei casi in Francia, secondo un recente studio. In Germania, dove i laboratori non effettuano test approfonditi per la presenza di nuove varianti, le autorità hanno stimato che queste costituissero circa il 6% di tutte le infezioni due settimane fa. Il risultato di un nuovo studio che sarà pubblicato questa settimana dovrebbe mostrare un forte aumento. Le autorità di Berlino hanno detto lunedì che la variante britannica diventerà dominante nella città entro aprile al più tardi.

La diffusione di varianti di coronavirus altamente infettive è diventata il principale fattore che ha frenato la revoca delle restrizioni di reclusione in Europa , poiché le nazioni cercano di prevenire un nuovo aumento di infezioni in mezzo a una grave carenza di vaccini.

La riluttanza ad allentare blocchi sempre più impopolari ed economicamente devastanti arriva nonostante settimane di numeri di casi Covid-19 stabili o in calo nella maggior parte dei paesi europei.

Gli studi hanno dimostrato che tutti e tre i vaccini attualmente utilizzati in Europa hanno un’efficacia ridotta contro le nuove varianti. Il Sud Africa ha persino sospeso le vaccinazioni con il colpo di AstraZeneca PLC per timore che non sarebbe stato efficace contro la variante locale. Il governo del Regno Unito ha tuttavia affermato di essere fiducioso che la variante britannica Covid-19 sarebbe stata neutralizzata dai vaccini esistenti.

I virus mutano in modo casuale tutto il tempo. Tuttavia, negli ambienti in cui le popolazioni sviluppano l’immunità dopo essersi ammalate o essere state infettate, alcune mutazioni che rendono il virus più infettivo o gli consentono di eludere l’immunità possono rapidamente diventare altamente diffuse.

La capacità delle autorità mediche di stimare la prevalenza di nuove mutazioni varia in Europa e diversi paesi utilizzano metodi diversi per valutare i tassi di trasmissione. Eppure non c’è dubbio che queste nuove forme si stiano diffondendo rapidamente ovunque.