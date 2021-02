Durante il CES 2021 di Las Vegas la multinazionale cinese dell’elettronica TCL ha presentato il suo nuovo TCL 20 5G uno smartphone ben congeniato che porta la connettività mobile super veloce alla portata di tutti con un prezzo, ad oggi, sotto i 250€.

TCL 20 5G: Design

Partiamo come sempre dal design che risulta essere molto semplice ma comunque d’effetto grazie alla doppia colorazione, nel nostro caso grigio e nero, che sotto la luce regala degli effetti gradevoli.

Il corpo è in plastica, purtroppo molto poco oleofobico, ma la qualità costruttiva è ottima non sono presenti scricchioli o evidenti difetti di produzione anche se senza la cover in silicone, che è data in dotazione, il telefono può risultare scivoloso complicando cosi l’utilizzo con una mano.

Le fotocamere sono state spostate in verticale rispetto ai modelli precedenti con un ritorno dunque ad una posizione più classica e, a mio parere, anche esteticamente più bella.

L’ergonomia è buona nonostante il peso non sicuramente contenuto di ben 204 grammi dovuto dall’ampia batteria da 4500mAh.

Hardware

Sotto la scocca troviamo un hardware di tutto rispetto, infatti TCL nonostante abbia contenuti i costi ha dotato questo smartphone di un processore Snapdragon 690 octa core da 2 GHz che fa girare tutto molto bene in maniera fluida e senza grossi intoppi.

Ho utilizzato questo telefono per tante attività diverse tra loro, dal gaming ad un utilizzo più business e non ho mai riscontrato problemi o rallentamenti.

Tutto questo è anche merito della GPU Adreno 619 e soprattutto dei 6 GB di memoria RAM affiancati da 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Non dimentichiamoci inoltre che è presenta la connettività 5G oltre che al Wi-Fi ac.

Display

Lo schermo del nuovo TCL 20 5G è sicuramente uno dei fattori che mi ha entusiasmato di più, troviamo infatti un ampio display da 6,67″ IPS con una risoluzione di 1080×2400 pixel.

I colori e la luminosità sono davvero molto buoni e anche l’angolo di visuale risulta essere abbastanza ampio.

Ma la cosa più interessante è che anche questo modello presenta la tecnologia NXTVISION, la stessa che troviamo sui televisori TLC e che permette di migliorare notevolmente la qualità delle immagini, dei video e dei giochi.

Infine ciliegina sulla torta troviamo la piena compatibilità e supporto ai contenuti HDR10.

Fotocamera

Lato fotocamere ne troviamo 3 sul retro da 48 megapixel ƒ/1.8, 8 megapixel ƒ/2.2 e da 2 megapixel ƒ/2.4, che viene utilizzata per le foto in modalità macro, e una frontale da 8 megapixel.

TCL ha inserito diverse modalità e, ad eccezione di quella per le foto in super macro che va decisamente migliorata, le ho trovate tutte molto valide soprattutto Super Notte e Pixel Elevati.

La prima permette di scattare di notte buone fotografie anche in mancanza quasi completa di luce e devo dire che il risultato ottenuto non è niente male.

La seconda invece permette di scattare fotografie con la più alta risoluzione che saranno poi perfette per essere ritagliate senza perdita di qualità in post produzione oppure per eseguire delle stampe in grandi formati.

Interessante anche la modalità Lunga Esposizione che permette all’utente di dare sfogo alla propria creatività e giocare con le luci notturne per creare buone foto con effetti di luce.

Non manca poi la modalità Pro che permette all’utente più esperto di prendere il pieno controllo delle fotocamere.

Lato video con il nuovo TCL 20 5G si può registrare con la massima risoluzione 4K 16:9 a 30fps ma in caso di registrazione in movimento lo stabilizzatore video EIS non compie un lavoro ottimale rendendo i video un po’ troppo mossi.

Sistema operativo e altre specifiche

Il software del TCL 20 5G si basa su Android 10 ma ha una sua personalizzazione grafica chiamata TCL UI non troppo invasiva ma che porta sicuramente delle migliorie interessanti al SO di base.

Troviamo infatti maggior possibilità di personalizzazione come il drawer intelligente che categorizza in automatico tutte le applicazioni che andiamo ad installare oppure il meteo ben integrato all’interno del centro notifiche.

Inoltre alla prima accensione si trovano già installate delle applicazioni utili come Speed Manager per la verifica della velocità di connessione o Booking.com per la prenotazione di alberghi e non solo.

Ma il vero tallone d’Achille e l’aspetto più negativo che ho potuto trovare su questo smartphone purtroppo risiede proprio nel software.

Più precisamente nella frequenza degli aggiornamenti, non solo lato UI, ma anche lato sicurezza.

Nel momento in cui scrivo, Febbraio 2021, il mio sample è fermo ancora agli aggiornamenti di Ottobre 2020.

Per completare le informazioni su questo nuovo TCL 20 5G posso aggiungere che all’interno della confezione potrete trovare la cover in silicone trasparente per proteggere il telefono, il cavo, la manualistica e il caricatore purtroppo da soli 10W.

Infine lato specifiche tecniche va menzionata la presenza del NFC utile per i pagamenti, del Bluetooth 5.0 e il supporto alla doppia SIM.

Batteria

Ho spoilerato la capacità della batteria del nuovo TCL 20 5G già all’inizio di questa recensione, 4500mAh che permette all’utente di arrivare tranquillamente a sera con un utilizzo medio-intenso.

Peccato che abbiano limitato la ricarica inserendo della confezione un caricatore da soli 10W visto che di default il telefono supporta la ricarica rapida fino 18W. Consigliato dunque l’acquisto di un caricatore alternativo che vi permetta di caricare più rapidamente lo smartphone e aggiudicarvi una autonomia più ampia!

TCL 20 5G Conclusioni

Il nuovo TCL 20 5G potrebbe davvero essere una spina nel fianco per diversi produttori perchè al prezzo al quale viene proposto oggi, sotto i 250€, e le caratteristiche che ha risulta essere una ottima scelta per l’utente medio.

Pesa però tantissimo e, forse fa anche preoccupare, la lentezza nel far uscire aggiornamenti, soprattutto lato sicurezza, visto che il nuovo TCL 20 5G è un dispositivo appena presentato e al momento è fra i top della linea mobile della multinazionale Cinese.