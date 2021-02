Android 12 si porrà come diretta evoluzione delle integrazioni software che regalano nuova grafica, funzioni e maggiore interattività con il proprio dispositivo. Peccato che non tutti i device potranno ricevere ufficialmente le ultime novità nel campo delle applicazioni e della personalizzazione. C’è speranza assicurata per tutti coloro che rientrano in questa poderosa lista ufficiale che garantisce un ticket per l’accesso alle imminenti novità del mondo Google. Scopriamola insieme.

Android 12: dopo la Preview arriverà anche la versione completa per questi telefoni

Manca l’annuncio di Google ma l’ultima versione di Android giungerà all’attenzione di alcuni utenti fortunati appartenenti agli emisferi commerciali dei brand Samsung, Google, Nokoia, OnePLus ed altri.

Per Samsung Electronics si offrirà il supporto a ben 38 modelli tra cui il relativamente vetusto Galaxy S10. Sono questi i telefoni ed i tablet aggiornabili:

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20

Galaxy S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra, Note 20 5G, Note 20, Note 10+ 5G, Note 10+, Note 10 5G, Note 10, Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G, Z Fold 2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite

Per Google, invece, il supporto Android 12 si estende ai Pixel Phone a partire dalle generazioni 3 e fino alla recente 4a 5G.

Nokia, che aveva promesso aggiornamenti a lungo termine entro il regime della puntualità più assoluta, assicurerà il nuovo update a partire da tutti quei device su cui gira ufficialmente Android 10. Secondo quanto appreso l’aggiornamento Android 12 slitterà a Gennaio 2022.

OnePlus, infine, aggiornerà i suoi OnePlus 8 ed 8T insieme alle versioni Pro, Nord N10 5G, Nord N100, 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro.