Fifa 21 dopo qualche mese dalla sua uscita non è risultato la novità che tutti si aspettavano. Resta comunque un ottimo gioco che richiede tempo e allenamento sia per i giocatori in campo sia per quelli che hanno in mano una tastiera o uno stik analogico. Ecco 5 trucchi che da imparare prima di scendere in campo nella modalità Volta 5 contro 5.

Fifa 21: ecco i 5 trucchi per poter scalare la classifica sui campi di Volta

Volta, la modalità Fifa Street di Fifa 21 permette di giocare non solo contro i propri amici, ma anche avendoli in squadra. Occorre però che la rosa scelta sia ben allenata e abbia imparato questi 5 trucchi.

Prima di immergersi nel gioco vero e proprio di Fifa 21 Volta è meglio iniziare da una campagna in single player dalla durata di poche ore: “Il Debutto“. Grazie a questa modalità infatti sarà possibile farsi addestrare da diversi tutorial che conferiscono abilità e tecnica al personaggio scelto.

Infatti l’avatar del giocatore col tempo diventa sempre più capace e abile grazie a un sistema di crescita che in Fifa 21 registra i suoi progressi. Ovviamente le capacità che il giocatore acquisirà ad ogni fine partita corrispondo al suo ruolo di attaccante, centrocampista o difensore.

Rose Volta è invece la modalità di Fifa 21 che permette di partecipare a partite online. L’obbiettivo è allenarsi con altri amici o con giocatori scelti casualmente dal sistema. Questa sezione di gioco è importante perché permette ai giocatori, scalando le Divisioni composte da 5 livelli ciascuna, di collezionare crediti speciali come quelli Volta.

Chi vuole fare una scorpacciata di Crediti Volta e bonus per la personalizzazione deve per forza accedere alle Battaglie Speciali. Sfidando l’intelligenza artificiale e progredendo di livello negli eventi si possono ottenere molte ricompense. Una cosa che pochi sanno è che sfidando squadre d’eccezione e battendole, prima che finisca l’evento è possibile ingaggiare i loro giocatori.

Ecco le 4 mosse speciali di Volta

Infine in Fifa 21 si possono eseguire mosse speciali che vengono sbloccate con il progresso nel gioco. Inoltre i giocatori realizzeranno le combo in modi diversi a seconda della loro valutazione mosse abilità. Di seguito ecco alcune delle combinazioni eseguibili in Fifa 21 Volta.

Solo chi ha 5 stelle può alzare la palla dopo averla fatta rotolare : tenere premuto L2 e premere Quadrato, X o Cerchio,X su PlayStation 4 (LT + X,A o B,A su Xbox One)

: tenere premuto L2 e premere Quadrato, X o Cerchio,X su PlayStation 4 (LT + X,A o B,A su Xbox One) Meccanica del tunnel : muovere lo stick analogico nella direzione in cui si vuole lanciare la palla mentre si tengono premuti L1 e R1 su PlayStation 4 (LB e RB su Xbox One)

: muovere lo stick analogico nella direzione in cui si vuole lanciare la palla mentre si tengono premuti L1 e R1 su PlayStation 4 (LB e RB su Xbox One) Dribbling agile : bisogna tenere premuto R1 e muovere lo stick analogico sinistro su PlayStation 4 (RB + levetta sinistra su Xbox One)

: bisogna tenere premuto R1 e muovere lo stick analogico sinistro su PlayStation 4 (RB + levetta sinistra su Xbox One) Alzare la palla: stick analogico sinistro + R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One)

Niente male questi trucchi che permetteranno a tutti di collezionare vittorie con il gioco più venduto in Europa.