WhatsApp offre un ragionevole limite di tempo per procedere all’eliminazione di un messaggio inviato per sbaglio. Nel momento in cui non appaiono le spunte blu abbiamo l’occasione di evitare figuracce o rimediare ad uno sfogo dovuto alla rabbia di un momento. Ci sono sessanta minuti per procedere dopodiché il messaggio permarrà quale impronta indelebile. Ma c’è un trucco che tutti possono usare per bypassare il sistema di archiviazione permanente di un messaggio inviato. Ecco come fare in poche mosse utili.

Come eliminare messaggio WhatsApp dopo i 60 minuti di tempo

In apparenza sembra non ci possa essere una soluzione al sopra menzionato problema ma in realtà la cosa si risolve molto facilmente sfoderando un pochino di astuzia. Pentirsi di un messaggio già inviato è prassi comune. Doveroso dire che si tratta propriamente di messaggi inviati e non letti. In caso contrario il danno è bello che fatto.

Fatta questa doverosa premessa possiamo procedere. Il primo passo da compiere è impostare repentinamente la modalità aereo. Con questa condizione la linea verso l’esterno viene tagliata per la connettività WiFi e dati mobili. A questo punto occorre arrestare l’app eliminandola dalla lista delle recenti.

Compiuta questa procedura possiamo procedere con il vero e proprio trucco WhatsApp che ci interessa. Basta cambiare data ed ora dalle impostazioni del telefono per ingannare il dispositivo. Crederà di trovarsi in un arco temporale antecedente l’invio del messaggio. Apriamo l’app e cancelliamo il messaggio inviato ma non ancora letto. Finito. La procedura ha funzionato.

Per tornare alla normalità dopo questa procedura basta reimpostare data ed ora corretta e ripristinare la connettività dati.