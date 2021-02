Xiaomi ha confermato il lancio di Redmi Note 10 per marzo. Dopo oltre 200 milioni di smartphone Redmi Note venduti in tutto il mondo, la prossima serie punta in alto.

Xiaomi apre la pagina Redmi Note 10 in India

Tutto fa pensare che il marchio ripeterà la strategia dello scorso anno con lo Xiaomi Redmi Note 10: lancio limitato all’inizio di marzo per poi commercializzarli a livello internazionale in seguito. Il produttore ha confermato l’evento in India per marzo. E, visti alcuni hashtag che si stanno utilizzando sui social, è molto probabile che questo evento si svolga il 10 marzo (coincide con la numerazione dei modelli e con l’hashtag #10on10 di Twitter).

Attualmente non si hanno molte informazioni sullo Xiaomi Redmi Note 10 a parte il fatto che la famiglia è sicuramente divisa in diversi modelli. I leak parlano di quattro smartphone: variante 4G e 5G dello Xiaomi Redmi Note 10 e stessa decisione per il possibile Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Xiaomi ha già attivato la pagina del Redmi Note 10 in India. In essa è anticipata la futura famiglia insieme ad alcuni dettagli che la accompagneranno. La fotografia sarà uno dei suoi punti di forza, come è consuetudine in ogni mobile degno di questo nome. Anche la fluidità e la velocità saranno caratteristiche fondamentali, quindi hanno sicuramente il meglio di Qualcomm e MediaTek nella fascia media (a parte uno schermo con frequenze di aggiornamento elevate).

Attraverso un sondaggio lanciato su Twitter, Xiaomi Redmi in India ha anticipato uno schermo LCD da 120Hz per il Redmi Note 10. Sicuramente lo smartphone include la ricarica rapida, circa 5.000 mAh di batteria e il resto dell’hardware ben bilanciato nelle prestazioni, il tutto a un prezzo più o meno contenuto. Ovviamente dovremo ancora aspettare quasi un mese per conoscere a pieno lo Xiaomi Redmi Note 10.