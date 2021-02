San Valentino è trascorso, ma ovviamente tante coppie continueranno a celebrare il loro amore nei giorni, nei mesi e negli anni a venire. Le relazioni di coppia oggi non possono prescindere da WhatsApp. Proprio attraverso la piattaforma di messaggistica è possibile vivere la quotidianità del legame tra due persone. Attenzione però: spesso e volentieri, proprio attraverso WhatsApp è possibile scoprire tradimenti o infedeltà da parte del partner.

WhatsApp, il nuovo trucco per non perdersi i messaggi del partner

Sono sempre di più nel corso degli ultimi mesi gli utenti di WhatsApp che cercano in un modo o nell’altro di spiare il partner. Il desiderio di leggere le conversazioni altrui nasce spesso da semplice curiosità, altre volte invece da prove concrete relative un tradimento.

La via più semplice per spiare il partner è ovviamente quella di leggere direttamente attraverso lo smartphone altrui le conversazioni private. Non sempre però questa tecnica si rivela necessaria: chi ha qualcosa da nasconde, difatti, potrebbe eliminare in pochi secondi messaggi e file incriminati.

Gli utenti di WhatsApp tuttavia possono ora affidarsi ad un metodo nuovo che contempla l’uso della piattaforma desktop, WhatsApp Web. Utilizzando il servizio per dispositivi fissi, è possibile creare una copia delle conversazioni di uno smartphone altrui.

Per leggere le conversazioni del partner sul proprio pc, è necessario avere il possesso del dispositivo per pochi secondi e sincronizzare WhatsApp da mobile a computer. Sul pc sarà creata una copia fedele di tutte le conversazioni del proprio lui o della propria lei. Le conversazioni inoltre saranno anche aggiornate in tempo reale.