In queste ore, Rockstar Games ha aperto una nuova posizione lavorativa sul proprio sito dedicato alle carriere. Sarebbe un annuncio come tanti e potrebbe passare in secondo piano se non fosse che il lavoro sembra collegato direttamente a GTA VI.

La software house sta cercando un “Cinematic Gameplay Capture Artist” il cui compito sarà quello di interfacciarsi con il team di Gameplay Capture per realizzare video e trailer. Questa posizione lascia intendere che Rockstar Games voglia realizzare internamente i prossimi trailer per i titoli e clip realizzate utilizzando il motore di gioco.

Un tale livello di attenzione difficilmente può essere sfruttato “solo” per giochi già usciti come GTA V e Red Dead Redemption 2. Anche per quanto riguarda GTA Online e Red Dead Online, sono titoli che stanno andando benissimo da soli, senza ulteriore pubblicità.

GTA VI potrebbe arrivare molto presto

L’ipotesi più accreditata è che Rockstar Games si stia preparando al lancio di GTA VI. Ovviamente la presentazione dovrà essere accompagnata da un trailer e preceduta da alcuni teaser. Non mancheranno anche video di gameplay che possano mostrare le meccaniche di gioco e le location.

La posizione aperta dalla software house inoltre richiede uno spiccato talento da giocatore su tutte le piattaforme. Ecco quindi che abbiamo sia console next-gen come PlayStation 5 e Xbox Series X/Series S oltre che console old gen e PC.

Ricordiamo che una recente teoria sviluppata dalla community prevede che Rockstar Games abbia svelato la data di lancio di GTA VI. La software house non ha confermato o smentito la notizia ma a quando pare si sta muovendo per la presentazione di qualcosa di grosso. Tutti speriamo che possa trattarsi del nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto.