Il debutto di GTA IV è stato, come sempre per i titoli Rockstar Games, molto controverso. Il capitolo doveva raccogliere l’eredità di GTA: San Andreas e al tempo stesso presentare contenuti nuovi ed inediti.

Nonostante una trama non proprio eccezionale e memorabile e i problemi di ottimizzazione, la mole di novità inserite in GTA IV era considerevole. Gli sviluppatori hanno puntato a realizzare una Liberty City, chiaramente ispirata a New York, estremamente viva e sempre varia.

Ecco quindi che a distanza di oltre 13 anni dal lancio, la community sta rivalutando GTA IV. Il confronto coinvolge direttamente GTA V e alcune meccaniche di gioco che sono presenti sul capitolo precedente e non sull’attuale.

GTA IV è migliore di GTA V?

Il realismo è un elemento fondamentale di GTA IV. Ovviamente il gioco è figlio del suo tempo e quindi ci sono le dovute limitazioni tecniche, tuttavia è apprezzabile il lavoro svolto da Rockstar Games.

Le possibilità concesse dagli sviluppatori in questo senso sono moltissime. Nico Bellic può arrampicarsi, raccogliere oggetti da terra o decidere se lasciare il motore accesso sui veicoli prima di scendere. Inoltre, il mondo di gioco reagisce in maniera credibile a quello che succede. Per fare due esempi, i paramedici aiutano effettivamente i personaggi non giocanti feriti e la polizia interviene per sedare le risse.

Su GTA V questi aspetti sono stati del tutto rimossi e non si sa quale motivo. Ovviamente non si tratta di elementi cruciali, ma permettono di caratterizzare maggiormente l’ambiente di gioco e restituiscono una sensazione più reale.