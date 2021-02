Il matrimonio tra Apple e il gruppo Hyundai-Kia Automotive è finito ancora prima di iniziare. La partnership strategica tra i due colossi era orientata alla produzione della tanto attesa Apple Car. Tuttavia, una serie di incomprensioni hanno determinato, per ora, il fallimento delle trattative.

L’accordo iniziale sembrava vicino alla conclusione con Apple pronta a finanziare il gruppo Hyundai-Kia con 3,6 miliardi di dollari. Questa cifra avrebbe permesso all’azienda di Cupertino di avere accesso agli impianti produttivi del gigante coreano per la realizzazione vera e propria di Apple Car.

Purtroppo il tutto si è risolto in un nulla di fatto. Al momento non è chiaro il motivo preciso, ma alcuni insider hanno provato a dire la loro sulla vicenda. Sembra che ad Apple non sia piaciuto l’approccio comunicativo di Hyundai-Kia. I manager infatti avevano comunicato alla stampa di essere in trattative per realizzare la vettura elettrica della Mela.

Apple guarda oltre Hyundai-Kia e cerca nuovi partner

A Cupertino invece sono estremamente riservati sui propri progetti, soprattutto se si tratta di programmi ancora in sviluppo. Ecco quindi che le trattative tra Apple e Hyundai-Kia si sono interrotte. La casa coreano ha provato a ritrattare, smentendo il comunicato di qualche settimana fa e rimuovendo il nome di Apple dai rapporti ufficiali. Purtroppo, al momento, non è chiaro se le due aziende potranno trovare un accordo dopo gli ultimi eventi.

Inoltre, in queste ore sono emerse ulteriori indiscrezioni che riguardano Apple e nuovi contatti con altre aziende automotive. In particolare l’azienda americana sembra essersi rivolta ai principali produttori giapponesi come Honda, Nissan, Mazda e Mitsubishi. Nessuna delle parti coinvolte ha confermato o smentito la notizia.

Il mistero su Apple Car si infittisce e al momento sembra che i piani produttivi previsti per il 2024 potrebbero slittare ulteriormente. Comunque sembra certo che possiamo aspettarci una vettura elettrica di fascia premium, con feature di guida autonoma avanzata anche in completa assenza di un guidatore.