Carrefour ha in serbo sorprese assolutamente interessanti per gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia appartenente alla fascia media del mercato, senza dover investire cifre particolarmente complesse o elevate.

Il risparmio da Carrefour, come in tutte le sue precedenti campagne, è possibile in ogni negozio in Italia, senza limitazioni o distinzioni particolari. Il cliente ha la possibilità di recarsi personalmente negli stesi e completare l’ordine affidandosi ai prezzi elencati nel nostro articolo; è importante sapere, tuttavia, che gli acquisti non saranno effettuabili online sul sito ufficiale. Se interessati invece al Tasso Zero, segnaliamo la possibilità di richiederlo solo nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro.

Carrefour: offerte a più non posso per gli utenti

Lo smartphone da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nel caso in cui si volesse risparmiare il più possibile, è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, un modello da tempo presentato in Italia, ma ancora all’avanguardia in termini di prestazioni e potenzialità in generale. La richiesta finale di soli 299 euro lo rende sicuramente uno dei più appetibili, poiché è relativamente economico e garantisce anche l’acceso alla connettività 5G.

Volendo risparmiare ancora di più, l’occhio cade sicuramente su modelli del calibro di Motorola Moto G9 Power, Xiaomi Redmi Note 9 e Oppo A53s, tutti acquistabili con un esborso che non andrà oltre i 249 euro.

