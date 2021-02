Fibra a 100 Gbps: Vodafone fa record con la nuova rete in arrivo

Siamo passati dagli antiquati modem a 56 Kbps alle moderne reti di computer con l’uso delle componenti ADSL e Fibra Ottica. Negli ultimi anni la persistenza e la stabilità di queste nuove leve del networking sono cresciute fino a consolidare bandwidth elevati con lag trascurabili per l’uso del gaming, dello streaming e di tutte le altre componenti del web.

Allo stato attuale la scena è dominata (ove possibile) dalle reti in Fibra Ottica FTTh che garantiscono velocità di punta teoriche di 1 Gbps su Internet. Simili soluzioni sono applicabili con una molteplicità di operatori a partire da TIM e Vodafone che non ha mancato l’occasione di stabilire un nuovo record con l’uso della rete che centuplica la rapidità di accesso alle informazioni del database Internet. Ecco cosa sta realizzando.

Fibra Ottica a 100 Gbps: che velocità con Vodafone e Nokia

Come in occasione del 5G anche per la Fibra a 100 Gbps Nokia non ha perso l’occasione per mettere in campo le sue competenze nel campo del networking. A fare da collaboratore il brand Vodafone Italia agente per mezzo del nuovo ecosistema Passive Optical Network (PON).

Il nome di questa nuova tecnologia consentirebbe di ottenere una velocità di rete compresa tra 50 e 100 Gbps confermando la possibilità di sviare l’attenzione verso la Fibra Ottica 50 e 100 G che potrebbe verosimilmente esordire già a partire dal 2025. Si tratta di una piattaforma che abbina la Fibra 25G con tecniche di DPS.

Inizialmente, come auspicabile, sarà difficile poter mettere le mani su reti del genere per le offerte casa. Troveranno posto nelle grandi reti dei provider al fine di garantire maggiori performance complessive in attesa di un mercato mainstream che non mancherà di offrire prestazioni eccezionali anche nel privato. Seguiremo l’evolversi della scena al fine di fornire pronti ragguagli in futuro.