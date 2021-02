Nel 2021 senza alcun dubbio il più grande sito di e-commerce del mondo è Amazon, il colosso online infatti, vanta una platea di utenti a dir poco mostruosa, esso raccoglie infatti account da tutto il mondo, servendo clienti in quasi tutte le nazioni del pianeta.

Ovviamente il sito vanta delle features che lo rendono la scelta preferenziale di tutti quanti, soprattutto in termini di sicurezza, ma non solo per quanto riguarda gli acquisti, garantendo la possibilità di reso in caso di truffa, ma anche dal punto di vista degli account, garantendo la completa protezione dei dati contenuti al loro interno, dal momento che in essi vi sono registrate le preziose carte di credito degli utenti, da sempre oggetto dei desideri di hacker e truffatori.

Questi ultimi, resisi conto dell’impossibilità di attaccare direttamente Amazon, hanno deciso di puntare direttamente agli utenti, decisamente meno esperti e protetti rispetto ai server Amazon.

Nuova mail truffa

In molti ci stanno segnalando che ultimamente sta circolando una mail spacciata per una comunicazione ufficiale Amazon che avvisa l’utente di un’attività irregolare sul proprio account, invitando a resettare la password per tutelare la propria sicurezza.

Inutile stare a dire che si tratta di un truffa bella e buona nella classica modalità phishing, se infatti aprirete il link presente e inserirete le vostre credenziali, il vostro account verrà rubato in un men che non si dica.

In questo caso, vi potete accorgere della truffa solo con un occhio veramente scettico, dal momento che la mail risulta anche abbastanza ben fatta, nonostante si denoti un animo alquanto casereccio nel design che già fa primo sentore di allarme, cosa a cui dovete aggiungere (che fa da conferma definitiva) il fatto che l’e-mail del mittente è a dir poco sconosciuta e non corrisponde alle classiche no-reply di Amazon.