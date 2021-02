Gli utenti in possesso di un MacBook si possono trovare davanti ad un nuovo bug molto particolare e potenzialmente pericoloso. Se si prova ad effettuare l’upgrade del sistema operativo al recente macOS Big Sur è possibile andare incontro alla potenziale perdita di dati importanti.

La notizia è emersa grazie ai ragazzi di Mr. Macintosh. Secondo le prove da loro effettuate, il bug si manifesta in una condizione particolare ossia quando non c’è abbastanza spazio per installare l’update.

La dinamica del bug è tanto semplice quando drammatica. La procedura di aggiornamento non effettua la verifica dello spazio disponibile sul MacBook. Questo comporta che la nuova versione di macOS Big Sur inizia l’installazione senza sapere se potrà essere portata a termine.

Un particolare bug colpisce i MacBook che tentano l’update a macOS Big Sur

Nel caso in cui sul MacBook non ci sia abbastanza spazio, l’installazione fallisce ma al tempo stesso si può verificare la perdita di dati dell’utente. Inoltre non è possibile utilizzare il dispositivo durante questi momenti in quando il sistema si blocca completamente.

L’aggiornamento macOS Big Sur ha un peso complessivo di circa 35.5 GB come dichiarato da Apple, ma il produttore non ha specificato che sono necessari ulteriori 13GB per l’installer. Ecco quindi che lo spazio disponibile totale necessario per effettuare l’update senza problemi sale a 48.5 GB.

Gli utenti segnalano che, nel caso in cui non ci fossero i circa 50GB disponibili, la procedura inizia senza problemi. La barra di avanzamento prosegue quasi fino alla fine per poi bloccarsi completamente con il seguente messaggio: “Si è verificato un errore durante la preparazione dell’aggiornamento del software“.

Apple al momento non si è espressa circa questo bug ma siamo certi che ascolterà i feedback degli utenti e lo correggerà.