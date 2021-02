Per coloro i quali hanno avuto la fortuna di giocare ad un titolo intenso e magnifico con Little Nightmares, sicuramente non sarà passata inosservata l’uscita imminente del seguito. Realizzato da Tarsier Studios ed edito da Bandai Namco, l’attesa e le aspettative per questo titolo sono veramente molto alte. La sua uscita è prevista per l’11 febbraio 2021, quindi tra soli due giorni, ma nel frattempo è possibile preordinarlo per ottenere alcuni piccoli bonus. Scopriamo insieme come e dove acquistarlo.

Preordini aperti per Little Nightmares 2

Per i giocatori su PC le strade sono molte: è possibile acquistarlo in maniera del tutto ufficiale tramite lo store di Steam, dal quale sarà possibile ottenere una copia digitale. Sono due le versioni disponibili: una standard, al costo di 29,99€ e una Deluxe, al costo di 39,99€. Con la copia digitale deluxe riceverete alcuni piccoli accessori digitali: una copia digitale delle colonna sonora presente all’interno del gioco, alcuni wallpaper ispirati agli artwork del titolo, un Artbook digitale e soprattutto la DLC “The Nome’s Attic”. Se invece preordinate semplicemente la versione standard riceverete come bonus preorder il copricapo indossabile, la Maschera Mokujin.

Altrimenti sui vari siti di keys, come G2Play o G2A è possibile già acquistare una copia digitale del titolo con qualche euro di risparmio.

Per quanto riguarda Xbox e PlayStation è possibile acquistare la versione standard del gioco con gli stessi bonus presenti su pc, o altrimenti una versione chiamata TV Edition, che, al costo di 50€, vi permetterà di ottenere un diorama, un artbook, una steelbook e la colonna sonora in CD. Un’edizione davvero sontuosa, solo per i fan della serie.