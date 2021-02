Alcuni ricercatori dell’Università del Maryland sono riusciti a fare l’incredibile. In seguito ad alcuni studi e test, infatti, sono riusciti ad ottenere dei pezzi di legno totalmente trasparente. Il tutto è stato reso possibile grazie all’utilizzo di una soluzione di perossido di idrogeno al 30% che ha reso per l’appunto le lastre di legno trasparenti e non solo, dato che queste ultime hanno lasciato passare il 90% della luce visibile.

Alcuni ricercatori sono riusciti a rendere il legno invisibile

Questa scoperta potrebbe segnare una svolta notevole nell’ambito delle costruzioni. Come già accennato, infatti, alcuni ricercatori sono riusciti a far diventare alcune lastre di legno totalmente trasparenti rimanendo comunque resistenti. In questo senso, si potrebbe pensare in futuro di sostituire le finestre di vetro con questo nuovo materiale, oltretutto in quanto il legno ha una migliore proprietà di isolamento.

Ma come sono riusciti i ricercatori in questa impresa? Si può pensare che sia stato un procedimento piuttosto complicato, ma in realtà non è stato così. Durante i test è stata infatti spennellata una soluzione di perossido di idrogeno al 30% su alcune lastre di legno spesse un millimetro e lunghe un metro. Successivamente, queste ultime sono state lasciate sotto ai raggi del sole (o in alternativa sotto ai raggi UV) per un’ora. Il risultato è stato uno sbiancamento dei cromofori marroni che costituivano il legno. In questo modo, i ricercatori sono riusciti a non intaccare la lignina, ovvero una sostanza che funge da legante delle fibre presenti all’interno del legno. Dopo di che, le lastre sono state immerse in altre sostanze, tra cui etanolo, toluene e resina.

I risultati ottenuti da questi esperimenti sono stati molto positivi, in quanto le lastre di legno non solo sono diventate trasparenti, ma hanno mantenuto le proprie capacità di durezza e resistenza intatte.