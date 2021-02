MediaWorld continua sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo a lanciare una campagna promozionale che prevede la presenza di numerosi smartphone in promozione, in vendita a prezzi sempre più bassi del normale e delle aspettative generali.

Il risparmio sarà possibile fino al 10 febbraio, con acquisti effettuati nei negozi o sfruttando l’e-commerce aziendale; coloro che decideranno di affidarsi al sito ufficiale, potranno comunque ricevere la merce direttamente a domicilio, a patto che siano disposti a pagare una cifra aggiuntiva (in genere inferiore ai 10 euro). Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto, previa approvazione, nel momento in cui si supereranno 199 euro di spesa.

MediaWorld: sconti quasi gratis per tutti gli utenti

I prodotti in promozione da MediaWorld sono davvero moltissimi, e rientrano più che altro nella fascia media del mercato della telefonia mobile, come i vari Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi 9C, LG K42, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A73 o anche un buonissimo Samsung Galaxy A71 di ultima generazione.

Nel caso in cui, invece, si volesse puntare direttamente alla fascia alta, al meglio del meglio, la scelta potrebbe ricadere sull’Apple iPhone 11, lo smartphone in vendita a 674 euro nella versione da 128GB, e da consigliare agli utenti che vogliono acquistare un modello di casa Apple, ma non sono disposti a spendere più di 800 euro per l’iPhone 12.

Le altre offerte de volantino dell’azienda sono a disposizione globale direttamente sul sito ufficiale, le potete raggiungere premendo questo link diretto.