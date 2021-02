Bennet è una delle pochissime realtà in Italia in grado di proporre offerte speciali e prezzi sempre più alla portata degli utenti, fino al 10 febbraio è stato attivato un volantino molto speciale con il quale riuscire a spendere decisamente meno del previsto.

La campagna è disponibile, come sempre accade quando parliamo di Bennet, direttamente in tutti i singoli punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale aziendale. Gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente nei negozi stessi, ricordando ad ogni modo che le scorte effettivamente disponibili saranno estremamente limitate.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, vi aspettano codici sconto gratis e tantissime offerte speciali.

Bennet: ecco le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire

Le occasioni incluse direttamente all’interno del volantino Bennet sono molteplici, tra queste spicca sicuramente l’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone che è stato lanciato sul mercato nel corso del 2020, e che oggi risulta essere deprezzato a causa della presenza della nuova versione, quale è l’Apple iPhone 12. La richiesta del momento è abbastanza ridotta, saranno necessari 649 euro per il suo acquisto definitivo.

Coloro che vorranno invece avvicinarsi ad un prodotto con sistema operativo Android, potranno richiedere il Samsung Galaxy A21s, uno smartphone decisamente economico da 149 euro, con annessi 32GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Se volete infine scoprire le altre proposte di un volantino Bennet comunque interessante, data la natura dell’azienda stessa, dovete aprire subito le pagine che abbiamo elencato nel nostro articolo, vi attendono innumerevoli offerte economiche tra cui poter scegliere per risparmiare.