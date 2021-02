Uno degli istituti bancari più famosi della nostra nazione è senza dubbio Intesa Sanpaolo, la banca infatti vanta una platea di utenti davvero vasta, grazie ai suoi servizi bancari davvero di primo livello.

A quanto pare, il nome di Intesa Sanpaolo sta per godere di una maggiore popolarità grazie alla propria piattaforma di crowdfunding, For Funding infatti, solo nel 2020, ha totalizzato la bellezza di 9,76 milioni raccolti in donazioni, collocandosi al top della classifica delle 25 piattaforme italiane della tipologia Donation e Reward secondo il report 2020 di Starteed “Il crowdfunding in Italia”.

I dati emersi

Nel report, che conteggia tutte le piattaforme di diritto italiane, si denota come in Italia sia fortemente aumentata la propensione a donare, non solo per quanto riguarda contesti di emergenza come quello sanitario che sta caratterizzando l’ultimo anno e mezzo, infatti abbiamo avuto un +75% del lending, ovvero il prestito di capitali, dal quale deriva più della metà della raccolta del crowdfunding.

For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo, è nata tre anni fa e consente alle persone, fisiche o giuridiche, di donare in modo diretto ad altre persone del terzo settore, senza però dover passare da un’intermediario, cosa che rende ogni transazione esente da tasse commissionali sia a carico del donatore che del beneficiario, feature decisamente molto apprezzata dalla community, inoltre, Intesa Sanpaolo, grazie alla propria infrastruttura bancaria, offre un alto tasso di sicurezza e di trasparenza altissimo, merito della rendicontazione pubblica che mostra l’andamento della raccolta ed il successivo utilizzo del denaro, caratteristiche che rendono la piattaforma la prima scelta degli utenti.