Ormai famoso per le sue teorie Avi Loeb torna all’attacco con la conferma del secolo. Gli alieni esistono e sarebbero passati vicino alla terra nel 2017 quando tutti pensavano che quell’oggetto fosse solo un asteroide.

Oumuamua è l’asteroide che secondo Loeb nasconde gli alieni

Si chiama Oumuamua l’asteroide che ha attraversato il nostro Sistema Solare nel 2017 sollevando numerose ipotesi e un alone di mistero. Infatti secondo Avi Loeb non si è assolutamente trattato di un semplice asteroide, bensì di un oggetto di proprietà degli alieni.

Secondo quanto rilevato, questo strano oggetto a forma di “sigaro” ha “sfiorato” la Terra a più di 190.000 miglia all’ora. Una velocità che ha dell’incredibile tanto che spinse il professore di Harvard a dichiarare che godesse di un’ulteriore propulsione. Se così fosse cadrebbe l’idea di una cometa e si fortificherebbe la teoria secondo cui lì dentro sarebbero nascosti gli alieni.

Un mezzo di trasporto quindi frutto di una tecnologia molto più sviluppata e avanzata di quella umana capace di raggiungere velocità e forme inimmaginabili. Quanto dichiarato da Loeb, per i molti seguaci convinti dell’esistenza degli alieni, sarebbe avvalorato dalle recenti conferme della NASA. Infatti, secondo l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti, Oumuamua è stato il primo oggetto ad oggi avvistato che proveniva da un’altra parte. Sebbene sia un’informazione importante non dovrebbe essere così decisiva da avvalorare la teoria di una vita extraterrestre nello spazio.

“Dovremmo mantenere una mente aperta e cercare prove, invece di convincerci che tutto quello che vediamo nel cielo siano pietre” è quanto ha dichiarato alla CBS News il professore.

“Extraterrestrial”, il nuovo libro che conferma l’esistenza degli extraterrestri

Tutto questo è stato pubblicato nel suo nuovo libro “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth“. Con coraggio e determinazione affronta tutte le sue teorie e le relaziona cercando di sensibilizzare l’opinione comune che negherebbe l’esistenza aliena.

Tuttavia diversi scienziati sostengono che quello che Loeb scrive non è fondato su prove tangibili e concrete, ma su ipotesi e aperture mentali che possono solo convincere i sostenitori dell’esistenza degli alieni.

Resta comunque il fatto che Avi Loeb non è l’unico a credere nell’esistenza degli alieni. Ci sono anche alcuni studiosi che ritengono esistere altre forme di vita all’interno di universi contenuti nei buchi neri.