Nonostante tutti i problemi che hanno colpito WHatsApp tra la fine dello scorso e l’inizio dell’anno nuovo, per ora resta ancora l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo. Non a caso è considerata tra le migliori nella sua categoria proprio per la praticità e le funzionalità che offre. Esistono infatti alcuni trucchi segreti che pochi conoscono in grado di rendere l’utilizzo di quest’app davvero unico.

Svelati tutti i trucchi segreti che pochi conoscono capaci di rendere WhatsApp unica

WhatsApp, al di là di tutte le critiche sulla questione privacy e aggiornamenti, resta un’applicazione unica nel suo genere. Infatti ad oggi risulta tra quelle con più funzionalità e trucchi segreti. Tuttavia sono ancora in molti gli utenti che non ne sono a conoscenza. Ecco perciò elencati quelli che miglioreranno notevolmente l’esperienza con WhatsApp rendendola unica e insostituibile.

In sostanza sono tre i trucchi “segreti” che possono migliorare l’interazione con WhatsApp. Primo fra questi è la funzione broadcast. È capitato a tutti di voler inviare lo stesso messaggio a più contatti. Di conseguenza i più perdono molto tempo nel copiare l’intero testo e incollarlo uno alla volta nella chat di ciascun contatto. Al contrario grazie a questa funzione di WhatsApp è possibile creare una lista di contatti e con un solo tap inviare a tutti lo stesso messaggio. In ogni caso gli utenti interessati, per ricevere il messaggio, dovranno a loro volta avere registrato il contatto del mittente.

Un’altro trucco fantastico riguarda l’impostazione delle chat importanti. Per i più “smanettoni” WhatsApp è sempre piena di messaggi non letti e quando diventano tanti il pericolo è quello di perdersene qualcuno di importante. Diversamente grazie a questa funzione facendo tap in modo prolungato su una chat sarà possibile cliccare su “Fissa in alto“. Il gioco è fatto, la chat di quel contatto da ora in poi comparirà prima fra tutte le altre. Se ne possono scegliere diverse e organizzarle nell’ordine desiderato.

Infine tra i trucchi dell’app di messaggistica di Facebook quello delle scorciatoie è fra i migliori. Questa funzione davvero renderà l’utilizzo di WhatsApp fantastico e veloce. Cancellare, archiviare, silenziare e svuotare sono azioni che si possono fare semplicemente facendo tap sulla chat e scorrendo il dito a destra o a sinistra.