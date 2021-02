Telegram: le funzioni che rendono l'app migliore di WhatsApp

In molti non erano a conoscenza neanche dell’esistenza di Telegram, piattaforma di messaggistica che invece va alla grande da qualche anno. In poco tempo ha acquisito oltre un quarto dei suoi utenti, soprattutto sfruttando la situazione che vede WhatsApp al centro dell’occhio del ciclone.

Secondo le testimonianze ci sono però diverse funzionalità di cui Telegram dispone, le quali non sarebbero presenti nella rivale WhatsApp. Ora è stata introdotta anche la possibilità di trasportare da WhatsApp le conversazioni con i vari file media. Tutto ciò volge dunque in favore della piattaforma colorata di azzurro, la quale permette inoltre anche la creazione di chat segrete. Questi infatti consentono di nascondere le conversazioni magari impostando anche un timer di autodistruzione. Ci sono però tantissime altre funzionalità che non possono passare inosservate e che gli utenti Android possono trovare descritte perfettamente nel Play Store.

Telegram: ecco la descrizione del Play Store con alcune delle migliori feature