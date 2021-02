Il produttore cinese OnePlus ha presentato durante lo scorso anno il suo primo smartphone di fascia media, ovvero il OnePlus Nord. Questo device ha poi rappresentato per l’azienda una nuova avventura, dato che fino a quel momento erano stati presentati soltanto device di fascia alta. Successivamente, sono stati annunciati due nuovi device entry-level, ovvero OnePlus N10 e OnePlus N100. Tuttavia, entrambi erano caratterizzato da specifiche non proprio convincenti. L’azienda, però, ha in cantiere un nuovo device che potrebbe rivelarsi molto intere, cioè il OnePlus Nord N1 5G.

OnePlus Nord N1 5G: trapelano i primi rumors

A rivelare l’imminente arrivo di questo nuovo dispositivo è stato il leaker Max Jambor. Secondo quanto ha dichiarato, l’azienda cinese potrebbe presentare a breve il nuovo OnePlus Nord N1 5G. Dovrebbe trattarsi di uno smartphone di fascia media e, stando al leaker, dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di circa 300 dollari. Vedremo se quanto rivelato risulterà vero, ma c’è da dire che Jambor solitamente è affidabile.

Per il momento, rimangono poi ancora molti dubbi riguardo alle scelte stilistiche ed estetiche che l’azienda deciderà di adottare su questo nuovo dispositivo. Il suo predecessore, ovvero il OnePlus Nord N10 5G, poteva contare sulla presenza di un display con un piccolo foro laterale e sul retro disponeva di quattro sensori fotografici posizionati a forma di L sul lato sinistro della backcover. Vi ricordiamo che, a bordo del dispositivo, l’azienda aveva deciso di adottare il SoC Snapdragon 690 5G di Qualcomm, con a supporto 6 GB di memoria RAM e storage interno di tipo UFS 2.1. Nel caso in cui non aveste visto la nostra video-recensione, ve la linkiamo qui sotto.