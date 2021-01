APP: Android propone applicazioni per l'acquisto di make up online

Una cosa riguardante il 2020 è certa: nessuno ha mai fatto tanti acquisti online come lo scorso anno. Tra abiti, elettronica, trucchi e tanto altro ancora, infatti, il nostro portafogli si è svuotato notevolmente nonostante il lockdown. Ad oggi l’e-commerce ha preso il sopravvento sui negozi tradizionali, pertanto la cosa migliore da fare (oltre sostenere le piccole e medie imprese comprando negli shop fisici) è conoscere le migliori app al femminile (e non solo) per l’acquisto di make up. Ecco l’elenco completo e le marche disponibili.

APP: una lunga lista tutta al femminile (e non solo)

SEPHORA

Indirizzo sito web: www.sephora.it

Stato: Italia

Marchi interessanti: Too Faced, Urban Decay, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, Benefit, Make Up For Ever, Kat Von D, Becca, Marc Jacobs Beauty, Nabla, Zoeva .

. Metodo di pagamento: Paypal, carta di credito, contrassegno.

Spedizione: le spese di spedizione dell’app ammontano a 3,95€, sono invece gratuite per ordini superiori a 60,00€. La consegna è prevista in 2-4 giorni lavorativi. Servizio Click and Collect, con ritiro in negozio da due ore dopo dall’ordine.

LOOKFANTASTIC

Indirizzo sito web: www.lookfantastic.it

Stato: Inghilterra (sito anche in italiano).

Marchi da curiosare: MAC, Bobbi Brown, Ciatè London, Diego Dalla Palma, By Terry, Chantecaille, Madara, Illamasqua, Lime Crime, bareMinserals, EcoTools, GlamGlow, Elemis, Pixi, Smashbox, Urban Decay.

Metodo di pagamento: Paypal e carta di credito.

Spedizione: standard 3.99€, il giorno successivo a partire da 5,99€, gratis al di sopra di 25€, in 5-7 giorni lavorativi.

BEAUTY BAY

Indirizzo sito web: www.beautybay.com

Stato: Inghilterra (lingua inglese sul sito).

Marchi interessanti: Anastasia Beverly Hills, Anna Sui, Dose of Colors, Illamasqua, BH Cosmetics, Blinc, Zoeva, L.A. Girl, Artdeco, Linda Hallberg, Melt Cosmetics, Paul & Joe, Jeffree Star Cosmetics, Pur Cosmetics, Stila, The Ordinary, Sigma Beauty, Viseart.

Metodo di pagamento: Paypal, carta di credito.

Spedizione: le spese di spedizione sono solo di 3,95€. La consegna è prevista in 3-6 giorni.

CULT BEAUTY

Indirizzo sito web: www.cultbeauty.co.uk

Stato: Inghilterra (sito in lingua inglese).

Marchi da curiosare: Huda Beauty, Becca, Too Faced, Zoeva, Farsali, Charlotte Tilbury, Anastasia Beverly Hills, Lime Crime, Chantecaille, Sigma, Stila, Davines, Beauty Blender, Drunk Elephant, The Ordinary.

Metodo di pagamento: Paypal e carta di credito.

Spedizione: standard a 5,95€, gratuita per ordini superiori a 48€ in 2-8 giorni lavorativi.

KOSMETIK4LESS