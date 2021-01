Android 12 dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno e l’ultima voce sul sistema operativo é una scorciatoia nascosta che abbiamo visto per la prima volta su Android 11. La funzionalitá in questione é arrivata su smartphone pixel nell’anteprima per sviluppatori dell’OS.

La scorciatoia di cui parliamo è il doppio tap sul retro, che – secondo le informazioni viste da 9to5Google – potrebbe lanciare l’assistente google e non solo. Infatti, la funzionalitá potrebbe fare uno screenshot, avviare e fermare i media, mostrare le notifiche del telefono o aprire le app recenti, a seconda di come si desidera utilizzarlo.

Android 12: in arrivo tra qualche settimana ?

Molti fan sono rimasti un pó delusi dal fatto che il gesto del doppio tocco sia stato ritirato da Android 11 dopo essere stato avvistato nelle prime versioni del codice. Quando Android 11 é stato ufficialmente rilasciato a settembre per i primi device, la funzionalitá era completamente scomparsa. Sembrerebbe che Google abbia cambiato di nuovo idea. Tuttavia, non c’è ancora alcuna garanzia che il collegamento arriverà fino alla versione finale del sistema operativo.

Secondo 9to5Google, la funzione ha il nome in codice Columbus. Il nuovo rapporto afferma che il gesto del doppio tocco era originariamente previsto per sostituire il vecchio gesto di compressione Active Edge su smartphone Pixel 4. Tuttavia, il gesto é risultato essere troppo sensibile per funzionare correttamente.

Come ci si aspetterebbe dal solito Android ultra personalizzabile, se non ti piace il collegamento, sarai in grado di disattivarlo e ignorarlo. Se Google segue lo stesso programma dell’anno scorso, potremmo vedere un’anteprima per sviluppatori limitata di Android 12 già a febbraio. Abbiamo già sentito che l’aggiornamento del software potrebbe includere la condivisione Wi-Fi come una delle sue nuove funzionalità.

Un gesto molto simile è stato aggiunto all’iPhone con il rilascio di iOS 14, che Apple chiama Back Tap. Il collegamento può essere personalizzato per acquisire uno screenshot, aprire il Centro di controllo e altro ancora. Per Android, esiste un’opzione software di terze parti chiamata Tap, Tap che puoi utilizzare fino a quando Android 12 non arriva.