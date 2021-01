Le occasioni da Expert si susseguono imperterrite, nell’estremo tentativo di invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, proponendo in cambio sconti fissi prestabiliti, su ogni singolo modello incluso nella campagna.

L’idea di Expert è di rendere il volantino il più versatile e disponibile possibile, di conseguenza l’accesso è aperto in ogni negozio in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, con l’aggiunta del sito ufficiale. In questo secondo caso, lo ricordiamo, la consegna a domicilio è da ritenersi a pagamento, ovvero sarà necessario versare una piccola cifra da aggiungere a quanto mostrato a schermo (se richiesta in negozio, invece, è sempre gratuita).

Con Amazon non si scherza, ecco i migliori codici sconto gratis ed offerte speciali, trovate tutto a questo link.

Expert: offerte speciali nel nuovo volantino

Per cercare, inoltre, di accontentare il maggior numero di utenti, l’azienda ha pensato di ampliare le possibilità di acquisto, introducendo i cosiddetti sconti fissi. Tutti coloro che sceglieranno un elettrodomestico, un casalingo o un climatizzatore, potranno godere di uno sconto del 25% sul prezzo di listino; chi invece punterà ad un televisore, raggiungerà una riduzione del 20%, a patto che il suo valore superi comunque i 599 euro.

La telefonia purtroppo è leggermente trascurata, poichè a tutti gli effetti è la più richiesta, e come tale viene proposto uno sconto pari a solo il 10% sul listino, integrando poi prodotti non particolarmente invitanti, se non per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 10T, l’Oppo Reno 4 5G o Huawei P40 Lite.

Il volantino Expert è indiscutibilmente ricco di occasioni da non lasciarsi sfuggire, sono tutte riassunte qui sotto.