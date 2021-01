MediaWorld raccoglie consensi in tutta Italia con il lancio di un volantino che riesce ancora una volta a soddisfare le aspettative dei tantissimi consumatori che oggi si ritrovano pronti ad effettuare acquisti, senza spostarsi dal divano di casa.

Con la promozione “Guarda che definizione”, l’azienda propone di base tantissimi televisori ed elettrodomestici a prezzi fortemente ribassati per approfondire la conoscenza con un settore in forte espansione, ma allo stesso tempo garantisce un risparmio notevole sull’acquisto di televisori di ultima generazione.

Il volantino MediaWorld è disponibile fino al 31 gennaio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte, anche sul sito ufficiale, ove però bisognerà pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Coloro che supereranno i 199 euro, inoltre, potranno affidarsi al cosiddetto Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi e pagamento automatico tramite conto corrente.

MediaWorld: queste sono le nuove offerte

L’attenzione di MediaWorld, almeno per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, passa per un iPhone 11 Pro, uno smartphone estremamente qualitativo e richiesto dalla community, oggi in vendita a 1199 euro, in versione da 64GB di memoria interna ed ovviamente sbrandizzato.

Le alternative attualmente disponibili passano per modelli con sistemi operativi Android relativamente economici, tra cui spiccano Oppo Reno 4, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A21, Xiaomi Redmi 9 o anche un bellissimo iPhone SE 2020.

Per maggiori informazioni in merito al corrente volantino di MediaWorld, abbiamo riassunto tutte le pagine direttamente nel nostro articolo, in modo che abbiate la possibilità di sfogliarle una per una.