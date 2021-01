I clienti Iliad stanno vivendo in questi minuti un down, iniziato appena un’oretta fa, che impedisce di utilizzare i servizi internet e nel peggiore dei casi anche voce.

La nuova arrivata nel mercato italiano non è nuova a questo genere di situazioni, come d’altronde capitano di frequente anche agli operatori nostrani – si vedano i down di Vodafone, Tim, WindTre avvenuti negli scorsi giorni.

Al momento, il problema sembra interessare diverse zone d’Italia, con maggior concentrazione nelle città ad elevata densità urbana: in particolare, sono colpite le zone del Centro-Nord e alcune città del Sud.

Iliad, i clienti si lamentano lanciando l’hashtag #iliaddown

La notizia si è rapidamente diffusa su tutti i social network e i clienti hanno impiegato l’hashtag #IliadDown per segnalare nel minor tempo possibile il disagio.

Stando alla mappatura che Downdetector sta fornendo del problema, la situazione sembrerebbe particolarmente problematica nell’area di Milano, con picchi anche a Torino, Bologna, Perugia, Roma e in piccola parte anche Bari, Palermo e Catania come mostrato in figura.

Ricordiamo che questi dati vengono elaborati sulla base della provenienza delle segnalazioni che gli utenti stanno effettuando in questi minuti, per denunciare l’assenza di connessione ad internet. Oltre novemila sono state le segnalazioni attorno alle 11 di stamattina, a dimostrazione di criticità estese e particolarmente sentite dagli utenti.

Al momento l’operatore non sembra aver ancora preso in carico il problema: l’unica cosa che si può fare è sfruttare la rete WiFi più vicina o chiedere ad amici e colleghi di fare da hotspot per la propria connessione.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, che prontamente riporteremo qui.