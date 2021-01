Ieri mattina ci sono stati degli importanti problemi sulla rete Vodafone. Di fatto, dalle 07:00 alcuni utenti hanno dichiarato che non sono riusciti ad effettuare chiamate e a connettersi alla rete internet nella zona di Milano e Varese. Downdetector ci fornisce una mappa completa delle altre zone d’Italia in cui c’è stato il down di rete, e sembra che anche le zona di Roma, Perugia e in altri capoluoghi del Paese siano avvenuti i disservizi. I suddetti, fortunatamente, sono stati risolti in tempo record dall’operatore rosso. Scopriamo di seguito cosa ha dichiarato l’operatore in merito alla situazione.

Down di rete Vodafone: l’operatore ha risolto il problema tempestivamente