Iliad offre ancora per due giorni 70 giga in 5G e tutto senza limiti

Non c’è dubbio sul fatto che Iliad in questo momento sia il gestore da battere per quanto riguarda la telefonia mobile italiana. Arrivando dalla Francia con tanti buoni propositi, questo gestore è riuscito a concretizzarne tantissimi, ottenendo risultati insperati e soprattutto non previsti da nessuno.

Erano tante le persone che infatti vedevano, prima ancora che arrivasse, questo gestore come una possibile meteora del panorama telefonico italiano mobile. Ad oggi invece Iliad è una certezza, la quale permette agli italiani di risparmiare ed avere il maggior numero di contenuti possibile allo stesso tempo. Il gran merito è quello di poter proporre le solite offerte per sempre, senza che siano soggette ad una scadenza. Il classico esempio è quello della promo da 50 giga che è ancora disponibile sul sito ufficiale. Ora però i riflettori sono sull’ultima promo lanciata, quella che sta spopolando da qualche settimana a questa parte.

Iliad, la promo da 70 giga è ancora disponibile ma solo per qualche giorno

Da diverse settimane è disponibile ormai pubblicamente la celebre offerta che tutti gli utenti vorrebbero nel momento in cui decidessero di passare a Iliad. Stiamo parlando della Flash 70, soluzione che al suo interno ha i migliori contenuti mai proposti dal gestore.

In questo caso è davvero difficile prendere una decisione, visto che il prezzo totale è di soli 9,99 € al mese per sempre. All’interno dell’offerta ci sono poi i minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti e 70 giga in 5G ogni mese. La promozione durerà ancora per due giorni.