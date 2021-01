Iliad: ultimi giorni per la promo del secolo, la Flash 70 a soli 9,99 euro

Se magari qualcuno dovesse avere ancora qualche dubbio su Iliad, di certo non sarà a conoscenza di quello che il gestore sta facendo in questi anni. La nota realtà proveniente dalla Francia si è affermata in Italia a suon di nuove promozioni piene di contenuti di vario genere.

Non è infatti più un mistero che Iliad stia riscrivendo le classifiche di gradimento, posizionandosi attualmente al quarto posto dietro ai grandi provider. È capitato infatti in più occasioni che le persone che hanno abbandonato Tim e Vodafone abbiano sottoscritto una delle promo di questa nuova compagnia, la quale da ormai tre anni riesce a soddisfare tutti. Il merito è delle grandi offerte che sono sempre disponibili, come magari la promo da 50 giga che trovate sul sito ufficiale.

Iliad: Iliad offre 70 giga a tutti con la sua offerta esclusiva che dura ancora per tre giorni

Manca ancora qualche giorno alla fine della promozione lanciata da Iliad durante le scorse settimane. Stiamo parlando dell’iniziativa che concede a tutti l’opportunità di sottoscrivere la celebre offerta che prende il nome di Flash 70.

Si tratta della promozione migliore mai prodotta da Iliad, la quale viene fuori solamente in alcuni periodi. Ciò non toglie ovviamente che gli utenti possono averla allo stesso prezzo per sempre, senza che mai cambi. Al suo interno ci sono i migliori contenuti disponibili, i quali sono infatti il meglio sul mercato. È possibile infatti avere per soli 9,99 € al mese per sempre ben 70 giga con minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti.