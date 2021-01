TikTok è una delle piattaforme di social media piú utilizzate dai giovani. L’app video ha annunciato oggi che includerá negli account degli adolescenti una maggior privacy per impostazione predefenita. L’aggiornamento migliorerá anche le impostazioni di privacy per i ragazzi dai 13 ai 15 anni.

Alcune delle severe regole in questione riguardano le opzioni per commentare i video realizzate dai giovanissimi. Gli utenti di TikTok di etá compresa tra i 13 ed i 15 anni possono scegliere di aprire il video ai commenti solo tra “Amici” e “Nessuno”. Dunque, l’opzione per rendere pubblico i commenti é stata rimossa.

TikTok sta lavorando per portare maggior sicurezza

Inoltre, le funzioni “Duetto” e “Stitch” di TikTok saranno disponibili solo per i contenuti creati da utenti dai 16 anni in su. Chiunque abbia meno di 16 anni non sarà più in grado di scaricare video. Per gli utenti di età compresa tra 16 e 17 anni, l’impostazione standard per Duet and Stitch è ora impostata anche su “Friends”. Infine, l’impostazione “Suggerisci il tuo account ad altri” sarà disattivata per impostazione predefinita per gli utenti di età compresa tra 13 e 15 anni.

TikTok afferma che vuole che i suoi utenti più giovani siano in grado di prendere decisioni informate su cosa condividere e con chi, incluso se aprire o meno il proprio account alla visualizzazione pubblica. Non è la prima volta che TikTok si impegna a rafforzare la privacy e proteggere gli utenti più giovani. L’anno scorso, TikTok ha aggiunto funzionalità che consentono ai genitori di impostare da remoto restrizioni sui propri figli.