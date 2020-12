Samsung e TikTok hanno annunciato una partnership per portare l’app di TikTok per smart TV sui nuovi televisori Samsung. Questo è il tentativo della società di espandere la sua famosissima piattaforma di social media su altri dispositivi.

Lanciato il 14 dicembre nel Regno Unito e in Europa, l’app consolida Samsung come il primo marchio TV a cimentarsi in una sfida simile. Si spera che, in futuro, altre società supportino la piattaforma di social network Tik Tok, e non solo. Il rilascio dell’app arriva in contemporanea con il lancio della TV Samsung Sero rotante.

TikTok sbarca ufficialmente su smart tv Samsung

Questa TV mira ad attirare gli utenti dei social media e gli influencer grazie al suo orientamento verticale simile ad uno smartphone. TikTok ha preso d’assalto il mondo negli ultimi mesi, diventando l’app mobile non di gioco più scaricata al mondo all’inizio di quest’anno.

La sua popolarità tra gli adolescenti e le tendenze effettivamente virali hanno permesso che si diffondesse a macchia d’olio sugli smartphone di tutto il mondo. L’app per smartphone arriverà su tutte le smart TV Samsung dal 2018 al 2020, con i nuovi modelli che l’anno prossimo dovrebbero riceverla in stock.

Gli utenti saranno in grado di scorrere orizzontalmente 12 diverse categorie – “da giochi e commedie, a cibo e animali” – oltre ad aggiungere reazioni proprio come nell’app mobile. Sembra che l’app TikTok per TV sarà più curata del caos algoritmico dell’app mobile, con “i contenuti più apprezzati e visualizzati sulla piattaforma”, dai video di danza e gli animali che saltano a tutorial fai-da-te e altro ancora.

Rich Waterworth, General Manager di TikTok in Europa, dice che “TikTok su Samsung TV è la prossima estensione di questa esperienza, in soggiorno e sul grande schermo. Permetteremo alle famiglie ed ai coinquilini di godersi entrambi”i loro programmi TV preferiti e i loro TikTok insieme”.