L’app di messaggistica istantanea Telegram nelle ultime ore ha fornito alcune statistiche che certificano una forte crescita del numero degli utenti in questi primi giorni del 2021, arrivando a toccare anche quota 500 milioni di utenti mensili attivi.

Lo scorso 12 gennaio 2021 moltissimi utenti Telegram hanno ricevuto un messaggio da parte del canale ufficiale del client di messaggistica, che riporta proprio alcuni dati fatti segnare in questi giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Telegram: 25 milioni di nuovi utenti nelle ultime 72 ore

Ecco il testo della comunicazione inviata da Telegram ad alcuni utenti: “Telegram ha superato i 500 milioni di utenti attivi. Solamente nelle ultime 72 ore, più di 25 milioni di nuovi utenti da tutto il mondo si sono uniti a Telegram. Grazie! Questi traguardi sono diventati possibili per merito di utenti come te che hanno invitato i loro amici su Telegram. Se hai dei contatti che si sono uniti negli ultimi giorni, puoi dargli il benvenuto usando una delle funzioni uniche di Telegram, come gli sticker animati o i videomessaggi“.

Il nostro pensiero è immediatamente andato alle nuove condizioni imposte dalla concorrenza, WhatsApp, che probabilmente hanno spinto la gran parte di nuovi utenti a cambiare piattaforma. Vi ricordo infatti che, le nuove condizioni di WhatsApp, se non accettate, non permetteranno l’utilizzo della piattaforma in seguito all’8 febbraio 2021.

La statistica dei paesi di provenienza dei nuovi utenti Telegram evidenzia come questi arrivino praticamente da tutto il mondo: il 38% dall’Asia, il 27% dall’Europa, il 21% dall’America Latina e l’8% dal Medio Oriente e Nord Africa (MENA). Durov sottolinea poi quanto sia significativo l’aumento rispetto allo scorso anno, quando 1,5 milioni di nuovi utenti si registravano ogni giorno.