’operatore virtuale ho. Mobile ha deciso di rimediare alla problematica che in caso di credito residuo negativo non consentiva di conoscere il nuovo seriale ICCID della SIM assegnato in automatico a chi è stato coinvolto dal furto di dati personali.

Nelle ultime ore ha fatto anche sapere che, la sostituzione in questione, verrà eseguita anche a tutti gli utenti che attualmente hanno un credito negativo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile sostituisce il seriale anche con credito negativo sulla SIM

Lo scorso 4 gennaio 2021 era stata confermata da ho. Mobile l’illecita sottrazione da parte di ignoti dei dati anagrafici e dei dati tecnici della SIM di una parte dei suoi clienti, e inizialmente l’operatore aveva dato la possibilità di sostituire gratuitamente la propria SIM, uno dei rimedi consigliati per prevenire eventuali truffe, come ad esempio la tecnica del SIM Swap.

Successivamente, il 9 gennaio 2021 l’operatore ha informato tramite SMS e comunicazione sul proprio sito di una nuova iniziativa parallela che permette ai clienti coinvolti di evitare le file nei rivenditori per la sostituzione fisica della SIM, attuando la rigenerazione automatica del seriale ICCID della SIM, senza alcun intervento da parte del cliente. In questo modo, ho. Mobile ha assegnato un nuovo codice seriale ICCID di 19 cifre a tutti i clienti che sono stati oggetto dell’attività illecita, togliendo quindi qualsiasi valore al codice originario stampato e memorizzato sulla SIM.

Per permettere di conoscere il nuovo seriale della SIM, soprattutto nel caso si voglia richiedere la portabilità verso un altro operatore, ho. Mobile ha messo a disposizione il numero 3424072211, a cui è possibile inviare un un SMS con il testo “seriale” dalla propria SIM ho. Mobile coinvolta. Poiché viene utilizzato un comune numero di cellulare, fino a ieri, 11 Gennaio 2021, i clienti che non avevano credito residuo sufficiente nella propria SIM per sfruttare la propria offerta non potevano inviare l’SMS per conoscere il nuovo seriale ICCID, rendendo quindi necessaria una ricarica per riportare il credito positivo. Tuttavia, a partire da poche ore ho. Mobile ha deciso di permettere di inviare l’SMS con il testo “seriale” al 3424072211 anche a chi non ha credito residuo nella SIM.