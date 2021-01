I nuovi giochi gratis in regalo di gennaio a tutti gli abbonati a PS Plus sono già stati rivelati, ma è ormai tempo di pensare a cosa ci riserverà Sony per il mese di febbraio 2021. Possiamo infatti farci già un’idea di cosa ci riserverà la nuova line up Instant Game Collection del prossimo mese.

Ecco quali giochi gratis aspettarci a febbraio per gli abbonati a PS Plus

Come di consueto, l’azienda Sony si appresta a deliziare i propri utenti abbonati a PlayStation Plus con una nuova line up di videogiochi gratis. In particolare, nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito a quelli prescelti per gennaio di cui due per PS4 e uno per PS5. Tra questi, ci sono titoli molto noti come Shadow of the Tomb Raider e Greedfall.

Come già accennato, sono però iniziate già le speculazioni e i rumors riguardanti i prossimi titoli che verranno distribuiti gratuitamente agli abbonati a PS Plus per il mese di febbraio 2021. Al momento, sappiamo con certezza quale sarà il titolo offerto gratis per la console di nuova generazione, ovvero la PlayStation 5. Nello specifico, il titolo in regalo per quest’ultima sarà Desctruction All-Stars. Dopo il rinvio del suo debutto ufficiale previsto per la fine del 2020, Sony ha infatti deciso di dare la possibilità agli abbonati di riceverlo gratis e ha inoltre dichiarato che rimborserà tutti coloro che lo avevano pre-ordinato.

Rimangono invece sconosciuti per il momento i due giochi gratis previsti per la console della precedente generazione, cioè la PlayStation 4. Nonostante questo, tra i titoli più probabili potrebbero esserci Far Cry New Dawn e Marvel’s Spider-Man.