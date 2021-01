In vista del Consumer Electronics Show della prossima settimana, Samsung ha rivelato la sua nuova linea di TV 4K e 8K che verrà lanciata più tardi nel 2021. Tutti i modelli annunciati oggi fanno uso della nuovissima tecnologia QLED che Samsung ha marchiato “Neo QLED“.

Il vantaggio più grande è che Samsung è riuscita a ridurre le dimensioni dei LED che fungono da retroilluminazione nel suo display, consentendo zone di oscuramento drasticamente maggiori e la riduzione della fioritura.

Le caratteristiche di queste nuove TV Samsung

I display a LED tradizionali richiedono la retroilluminazione per la luminosità, ma la dimensione dei LED ha spesso portato a distrazioni di luce nelle scene in cui solo piccole parti dell’immagine sono eccessivamente luminose o scure. Questo è uno dei maggiori vantaggi degli OLED, che sono auto-emissivi.

Secondo The Verge, Samsung promette fino a “fino a quasi 30.000 piccoli LED” e “fino a 2.500 zone di oscuramento”, il che renderà la retroilluminazione dei modelli di quest’anno notevolmente migliore rispetto a quelli del 2020. Samsung ha annunciato i modelli 8K (il QN900A e QN800A) oltre a numerosi modelli 4K (QN95A, QN90A e QN85A). Il numero di zone di oscuramento diminuisce con i modelli meno costosi, ma Samsung non ha ancora dettagliato ciascuna individualmente.

Ciò che sarà comune a tutta la gamma è il supporto per HDMI 2.1, che sarà utile per la tua nuova console Xbox Series X, Series S e PS5. Il supporto HDMI 2.1 significa che sarai in grado di divertirti con i giochi a 4K e 120Hz dove supportato, così come eARC e modalità a bassa latenza automatica. Samsung sta anche introducendo una barra di gioco su questi nuovi modelli che ti consente di modificare le impostazioni TV specifiche del gioco senza immergerti nei menu.

I nuovi set supporteranno anche rapporti di aspetto di 21: 9 e 32: 9, che potrebbero tornare utili per i PC collegati ai display. Samsung sta esplorando MicroLED con i suoi display estremamente premium, ma quelli sono ancora riservati a un mercato di nicchia. Samsung ha annunciato due modelli che si aggiungono all’attuale MicroLED TV da 100 pollici in vendita ora, arrivando a modelli da 99 pollici e 88 pollici.

Questi nuovi set non richiedono un’installazione professionale, a differenza del modello da 110 pollici. Samsung non ha condiviso i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità per i suoi nuovi televisori, ma probabilmente li puoi aspettare entro la fine dell’anno, come è consuetudine con l’azienda.