TIMVISION: la piattaforma propone CARTONI ANIMATI nella lingua dei segni

I cartoni animati presenti su TIMVISION sono le avventure di Bing (Acamar Films), Clay Time (Superights), Hey Duggee (BBC), Il giorno che Henry incontrò… (Monster Entertainment Ltd), Kid e Cats (Apc), Magiki (KidsMe), Masha e Orso (Animaccord LTD), Paw Patrol (ViacomCBS). Ma anche Peppa Pig (E-one), Pocoyo (Zinkia), Robot Train (Mondo TV), The Hive: casa di api (Videoshow).

Ma non finisce qui, perché con il 2021 approderanno ulteriori novità su TIMVISION. Per quanto riguarda il doppiaggio nella lingua dei segni italiana, troviamo nella collaborazione Double Effect. Nonché il canale video di “Io Se Posso Komunico”, associazione di promozione sociale che si occupa di bambini e adolescenti affetti da sindromi – rare e non rare – con disturbo o assenza della comunicazione. “La prova del nove” è avvenuta direttamente per mano di alcuni dipendenti TIM sordi i quali hanno approvato l’iniziativa “TIMVISION parla in LIS”.

La compagnia (insieme all’Ente Nazionale Sordi), in occasione della novità di TIMVISION regalerà alle famiglie con bambini sordi, un buono di 6 mesi.