Anche nel mese di Gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti, Very Mobile continua con le sue offerte tariffarie di minuti, sms e Giga da 4.99 euro al mese. Le nuove SIM ricaricabili Very Mobile possono essere fisici o eSIM.

Tutte le offerte proposte dall’operatore sono utilizzabili anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea, con un limite al traffico dati massimo usufruibile dal cliente. Scopriamo insieme i dettagli.

Very Mobile: offerte con minuti, sms e Giga da 4.99 euro al mese, attivabili anche con eSIM

Nel dettaglio per tutto il 2021, si hanno a disposizione 2.80 Giga con Very 4.99, 3.90 Giga con Very 6.99, 4.40 Giga con Very 7.99, 6.60 Giga con Very 11.99 e 7.70 Giga con Very 13.99. Da quest’anno in Roaming UE sono aumentati i Giga di traffico dati a parità di prezzo ed è diminuito il costo dell’extrasoglia.

Le offerte tariffarie Very Mobile in commercio possono essere sottoscritte direttamente online oppure presso i punti vendita autorizzati. Il prezzo della SIM standard è pari a 5 euro e comprende anche il costo di attivazione. Partiamo con la Very 4.99 che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile a 4.99 euro al mese.

Abbiamo poi la Very 6.99 che comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile a 6.99 euro al mese. Entrambe le offerte sono attivabili effettuando la portabilità del numero provenendo da Iliad, PosteMobile e alcuni operatori virtuali.

Per chi decide di attivare un nuovo numero è disponibile anche l’offerta Very 7.99 che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile al mese a 7.99 euro al mese. Infine troviamo Very 11.99 che comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile a 11.99 euro al mese e Very 13.99 che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile a 13.99 euro al mese.