L’operatore semivirtuale di WindTre, Very Mobile, ha lanciato un’iniziativa molto interessante che merita di essere presa in esame. L’iniziativa ha il titolo “Porta un amico in Very“, questa permette a chi già cliente dell’operatore, di invitare i propri amici a diventare anch’essi clienti in Very per poi arrivare ad ottenere fino a 50 euro di ricariche, tutte ovviamente in omaggio.

Per quanto riguarda i nuovi clienti invece, chi sfrutta un codice di invito, attivando una SIM, riceverà 5 euro di ricarica in omaggio. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona.

Si può arrivare fino a 150 euro

L’ufficializzazione di questa offerta è giunta direttamente sul sito ufficiale di Very Mobile, sul quale è apparso un banner dedicato cliccabile che riconduce direttamente alla pagina descrittiva di questa offerta in cui vengono spiegate con precisione le modalità di accesso alla promozione, la quale sarà attiva fino al 31 Gennaio del nuovo anno in arrivo.

Per iniziare, dovrete aggiornare l’app di Very Mobile per i dispositivi mobili, per farlo ovviamente dovrete semplicemente recarvi nelle apposite sezioni del Play Storie o dell’App Store, a seconda del dispositivo in vostro possesso.

Con l’apposito aggiornamento dunque, arriverà sulla piattaforma mobile appunto proprio il banner da cliccare per poter accedere alla promozione, nulla di più facile, c’è però da segnalare una brutta notizia, infatti la versione aggiornata non è ancora presente su Huawei App Gallery, cosa che rende dunque impossibile accedere all’offerta da dispositivi sprovvisti di servizi Google, un problema fastidioso certo, ma che sicuramente col passare del tempo verrà risolto.