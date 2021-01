L’operatore virtuale su rete WINDTRE, Spusu, ha deciso che continuerà a proporre la sua offerta Spusu 50 al costo di 5.98 euro ancora per tutto il mese di Gennaio 2021.

Questa offerta, oltre a minuti e SMS grazie alla promo con la Riserva Dati già piena mette a disposizione da subito 150 Giga di traffico dati. Scopriamo insieme il bundle nei dettagli.

Spusu 50 continua per tutto il mese di gennaio 2021

L’offerta Spusu 50 prevede in dettaglio 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso tutti i numeri fissi e mobili del resto dell’Unione Europea, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al costo di 5.98 euro ogni 30 giorni, e in più anche 100 Giga di Riserva Dati già piena in promo. In totale si avranno quindi a disposizione 150 Giga sin da subito.

L’operatore virtuale che sfrutta come rete di appoggio quella di WINDTRE fino in 4G+, con velocità di navigazione internet massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, a fine Novembre 2020 aveva deciso di prorogare la Spusu 50 fino ad oggi, 31 Dicembre 2020. Tuttavia, nelle ultime ore Spusu ha inserito una nuova data di scadenza per l’offerta Spusu 50, che sarà dunque ancora attivabile per tutti i nuovi e già clienti fino al 31 Gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti.

Oltre alla Spusu 50, attualmente rimane attivabile l’offerta denominata Spusu 100 a 9.99 euro ogni 30 giorni, ma in questo caso sul sito non è presente alcuna data di scadenza, mentre l’operatore aveva comunicato che l’offerta in questione sarebbe stata disponibile fino al 31 Dicembre 2020. Ancora disponibile anche Spusu 1 al costo di 3.99 euro ogni 30 giorni. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.