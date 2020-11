L’operatore virtuale Spusu ha appena lanciato una serie di nuove offerte rivolte a tutti coloro che desiderano effettuare la portabilità del numero, attivare un nuovo numero o semplicemente cambiare offerta essendo già clienti.

Le offerte sono attivabili da ieri 11 novembre 2020 e lo saranno fino alla fine del mese e non prevedono contributi di attivazione. Scopriamole nel dettaglio.

Spusu ha lanciato tre nuove offerte

La prima offerta si chiama Spusu 1 e comprende 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 2 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 3.99 euro al mese. La seconda offerta si chiama Spusu 2 e prevede 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 2 GB di traffico internet oltre ai 4 GB di riserva al prezzo di 4.99 euro al mese.

Infine troviamo la Spusu 50 che comprende 2.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali 500 SMS verso tutti i numeri nazionali, 50 GB di traffico dati e 100 GB di traffico dati di riserva al prezzo di 5.98 euro al mese. Come anticipato precedentemente non prevedono costi di attivazione. In parallelo, Spusu ha lanciato anche l’offerta che prevede tariffe a consumo denominata Spusu mini.

Quest’ultima prevede 0.04 euro al minuto per le chiamate, 0.04 euro per ogni SMS e 4 euro per ogni GB di traffico dati. Spusu mini prevede 2 GB di traffico dati in regalo successivamente alla prima ricarica. Per scoprire tutti i dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore, sicuramente troverete un’offerta che fa per voi.