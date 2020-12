Manca ormai poco al debutto ufficiale dei nuovi top di gamma di OnePlus, ma quello che è successo in queste ultime ore è davvero bizzarro e assurdo. Sul noto store online eBay è stato infatti venduto quello che sembra essere un prototipo del prossimo OnePlus 9 ad un prezzo pazzesco.

Venduto su eBay un prototipo di OnePlus 9 a 6000 dollari

Nelle scorse settimane erano state pubblicate in rete numerose foto dal vivo del presunto top di gamma di casa OnePlus. Ora, però, lo smartphone raffigurato in queste foto è stato avvistato sul noto store online eBay. In un primo momento, è stato offerto come prezzo 3000 dollari, ma successivamente il rivenditore ha cancellato e poi inserito nuovamente il terminale, il quale è stato alla fine venduto ad un prezzo di addirittura 6000 dollari.

Tuttavia, ovviamente questo dispositivo non è il vero OnePlus 9 ma si tratta soltanto di un prototipo e l’azienda potrebbe decidere di disattivarlo in qualsiasi momento. Il venditore, infatti, si è tolto ogni responsabilità al riguardo e ha scritto: “Non sono responsabile della cancellazione da parte di OnePlus di questo telefono o di qualsiasi cosa possa succedere al telefono dopo il periodo di acquisto. Se lo acquisti, accetti questi termini”.

Insomma, è stato un accaduto sicuramente insolito e pazzesco. Prima d’ora, infatti, non era mai successa una cosa simile. In attesa del debutto ufficiale, comunque, vi ricordiamo che OnePlus 9 sarà il primo smartphone del produttore cinese ad essere alimentato dal processore top di gamma di Qualcomm, il SoC Snapdragon 888, mentre riguardo al modulo fotografico potrà contare fino a tre sensori fotografici.