Quest’anno OnePlus ha deciso, come sappiamo, di espandere il suo catalogo di prodotti proponendo anche smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Nonostante questo, la nota azienda sta comunque preparando l’imminente arrivo sul mercato mobile dei suoi prossimi top di gamma. Tra questi, ci sarà il nuovo OnePlus 9 5G e in queste ultime ore, in particolare, sono trapelate le prime immagini hands-on.

Ecco le prime immagini hands-on di OnePlus 9 5G

Con queste prime immagini hands-on possiamo dare uno sguardo migliore a quello che sarà il design definitivo del prossimo top di gamma di casa OnePlus. Osservando attentamente le immagini in questione, possiamo notare sul retro una backcover leggermente curva ai lati e realizzata presumibilmente in vetro lucido. In alto a sinistra, poi, sono collocati i sensori fotografici (due sensori più grandi e un terzo sensore più piccolo).

La parte frontale del dispositivo, invece, sembra avere i bordi del display piatti e non curvi. Come sui precedenti modelli, ci sarà poi un piccolo foro laterale per la fotocamera anteriore. In basso sul frame troviamo poi lo speaker di sistema, la porta di ricarica USB Type C, il primo microfono e lo slot per inserire unicamente una scheda SIM. Sul lato destro del frame sono invece presenti il tasto di accensione e l’iconico slider per passare in modalità silenziosa. Sul lato sinistro, infine, è presente unicamente il bilanciere del volume.

Dal punto di vista delle prestazioni, gli ultimi rumors parlano della presenza sul OnePlus 9 5G del nuovissimo processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 888. Non mancherà inoltre il sistema operativo Android 11 e un display con un elevato refresh rate pari a 120 Hz.