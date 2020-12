Unieuro rinnova la propria campagna promozionale di punta con il lancio di un volantino SottoCosto, attivo solamente online fino al 3 gennaio, con disponibilità solamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Il risparmio è incredibile, ma sono state attivate delle limitazioni.

Le scorte non sono tantissime, data la natura della campagna stessa, i prodotti effettivamente disponibili online potrebbero terminare prima del previsto, di conseguenza si consiglia un rapido acquisto, proprio per evitare che ne veniate tagliati completamente fuori. La spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, solo per ordini superiori ai 49 euro di spesa, nell’eventualità in cui la richiediate presso i negozi, sappiate che non dovrete spendere nemmeno un centesimo.

Per approfittare di codici sconto Amazon ed offerte speciali, premete questo link diretto al nostro canale Telegram.

Unieuro: le offerte del volantino SottoCosto sono ottime

Risparmiare è molto semplice, anche se sarà necessario accontentarsi dei prodotti messi a disposizione da Unieuro. Per quanto riguarda il settore degli smartphone risultano essere inclusi l’ottimo Huawei P40, in vendita a soli 499 euro (al posto di un listino di oltre 799 euro), passando poi per Huawei Y6p a soli 119 euro e Huawei P40 Lite a 499 euro.

Volendo invece osservare tutto il mondo della tecnologia generale, spiccano il Google Nest Mini 2 da 29,99 euro, il monopattino elettrico Xiaomi Scooter 1S a soli 299 euro, per arrivare anche su un bellissimo iRobot Roomba 676 da soli 189 euro.

Per godere di tutte le migliori offerte del volantino Unieuro, che ricordiamo sono disponibili fino al 3 gennaio 2021, dovete collegarvi a questo link speciale.