Gli sconti di Unieuro sono ormai vicini allo spegnimento, per questo motivo gli utenti devono assolutamente correre in negozio, o sul sito ufficiale, il più rapidamente possibile. In breve tempo gli ottimi prezzi applicati dall’azienda verranno disattivati in via definitiva.

I regali last minute molte volte permettono di concludere veri e propri affari, riuscendo nel contempo a spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto effettuato. Con Unieuro potrete collegarvi direttamente al sito ufficiale per godere di prezzi bassi, e sopratutto per ricevere gratuitamente la merce al vostro domicilio, a patto che la spesa complessiva sia almeno pari a 49 euro.

Unieuro: gli sconti continuano a stupire

La campagna promozionale corrente si affianca all’ottimo SottoCosto discusso qualche settimana fa, al suo interno sono stati posizionati una miriade di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato, quindi con prezzi che all’incirca non superano i 400 euro complessivi.

I migliori sono rappresentati da Xiaomi Redmi Note 9 Pro in vendita a 239 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite proposto effettivamente a soli 279 euro, passando ancora sull’economico Realme 7 da soli 199 euro, oppure l’accoppiata Oppo A91 a 229 euro, Oppo A72 a 179 euro o Oppo A52 in vendita a 149 euro.

Tutti i prodotti, con i restanti membri del volantino Unieuro, sono raccolti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, e li potete raggiungere direttamente a questo indirizzo. Gli acquisti potranno essere completati anche comodamente dal divano di casa propria, senza problemi o distinzioni particolari.